Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Лавров: В судах, которые будут заходить в украинские порты за зерном, будут искать оружие

24 июля 2022, 15:20

Лавров: В судах, которые будут заходить в украинские порты за зерном, будут искать оружие

Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил видение Кремля на соглашение по экспорту украинского зерна.

«Когда суда будут идти в направлении украинских портом, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие», - заявил Лавров на брифинге.

Как ранее пояснили в МИД Украины, подписанное соглашение предусматривает создание гуманитарного коридора для транспортировки украинской сельскохозяйственной продукции из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

«Беспрепятственное передвижение судов и другие логистические модальности обеспечит Совместный координационный центр со штаб-квартирой в Стамбуле», - сказано в заявлении.

Лавров также упомянул о координационном центре. Однако Лавров сделал акцент на проверке оружия и на том, что в открытом море Турция и Россия будут обеспечивать безопасность грузовых суден.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений по разблокировке украинских портов и вывозу зерна. Один документ подписан Украиной, Турцией и ООН. Второй — Россией, Турцией и ООН. Общий документ Киев и Москва не подписывали.

Согласно «зерновой сделке», разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры; состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из портов Украины, войдут представители Украины, России, Турции и ООН; полноценное движение судов может начаться через несколько недель.

На следующий день, 23 июля, две российские ракеты взорвались в порту Одессы. На эту атаку отреагировали в МИД Украины и ООН.

Еще по теме

Прочее
экспорт зерна

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:49
Оккупанты готовят фейковое «расследование» событий в драмтеатре Мариуполя — украинская разведка
13:43
В Донецке умер начальник ГАИ, перешедший на сторону «ДНР»
13:16
Пьяные оккупанты убили мариупольца ради забавы — горсовет
12:26
Несколько районов Донецка с утра – под обстрелом
09:02
ВСУ разбили казарму с российскими военными в Кадиевке — Гайдай
08:34
ВСУ отбросили оккупантов от Углегорской ТЭС — сводка Генштаба
00:24
Обстрел Славянска. Попытка РФ уничтожить зерно в Одессе. Главное за день ►
23:09
Очередь из 1200 машин: На блокпосту оккупантов в Запорожской области умирают люди
20:56
«ЛНР» заявила об обстреле Кадиевки
19:18
В оккупированной Горловке произошел взрыв на машзаводе
18:28
В Запорожской области оккупанты создали комиссию для проведения «референдума»
16:35
«ДНР» обещает три месяца ждать владельцев недвижимости. Потом поврежденные дома снесут
15:37
На оккупированной части Запорожской области замедлили Google. Там не работают YouTube и Facebook
14:35
Военкор из РФ насмерть сбил человека на оккупированной Луганщине — Казанский
13:17
Оккупанты заблокировали Google, YouTube и Viber в Херсонской области
все новости
17:10
СМИ: Переговоры перед национализацией НКМЗ не увенчались успехом
15:49
Оккупанты готовят фейковое «расследование» событий в драмтеатре Мариуполя — украинская разведка
15:20
Лавров: В судах, которые будут заходить в украинские порты за зерном, будут искать оружие
13:43
В Донецке умер начальник ГАИ, перешедший на сторону «ДНР»
13:16
Пьяные оккупанты убили мариупольца ради забавы — горсовет
12:26
Несколько районов Донецка с утра – под обстрелом
11:05
Гуманитарные штабы для переселенцев с Луганщины открываются в областных центрах — Гайдай
11:00
Новости о контрнаступлении ВСУ на Херсонскую область могут поступать не сразу – ISW
10:39
Российские военные бьют по мирным домам, школам и детским садам в Донецкой области — сводка за сутки
09:40
Новыми заявлениями в Кремле готовят почву для «референдумов» на юго-востоке Украины – британская разведка
09:10
В Донецкой области при обстрелах за сутки погибли два человека
09:02
ВСУ разбили казарму с российскими военными в Кадиевке — Гайдай
08:34
ВСУ отбросили оккупантов от Углегорской ТЭС — сводка Генштаба
00:24
Обстрел Славянска. Попытка РФ уничтожить зерно в Одессе. Главное за день ►
23:09
Очередь из 1200 машин: На блокпосту оккупантов в Запорожской области умирают люди
все новости
ВИДЕО
Обстрел Славянска. Попытка РФ уничтожить зерно в Одессе. Главное за день ►
24 июля, 00:24
Обстрелы Славянска все сильнее. Почему не уезжают люди? ►
23 июля, 21:37
Авдеевку, Константиновку и Торецк обстреляли оккупанты — Кириленко
23 июля, 12:12

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты