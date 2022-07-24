Лавров: В судах, которые будут заходить в украинские порты за зерном, будут искать оружие

Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил видение Кремля на соглашение по экспорту украинского зерна.



«Когда суда будут идти в направлении украинских портом, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие», - заявил Лавров на брифинге.



Как ранее пояснили в МИД Украины, подписанное соглашение предусматривает создание гуманитарного коридора для транспортировки украинской сельскохозяйственной продукции из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.



«Беспрепятственное передвижение судов и другие логистические модальности обеспечит Совместный координационный центр со штаб-квартирой в Стамбуле», - сказано в заявлении.



Лавров также упомянул о координационном центре. Однако Лавров сделал акцент на проверке оружия и на том, что в открытом море Турция и Россия будут обеспечивать безопасность грузовых суден.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений по разблокировке украинских портов и вывозу зерна. Один документ подписан Украиной, Турцией и ООН. Второй — Россией, Турцией и ООН. Общий документ Киев и Москва не подписывали.



Согласно «зерновой сделке», разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры; состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из портов Украины, войдут представители Украины, России, Турции и ООН; полноценное движение судов может начаться через несколько недель.

На следующий день, 23 июля, две российские ракеты взорвались в порту Одессы. На эту атаку отреагировали в МИД Украины и ООН.