Российская армия обстреляла Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он рассказал, что в Широковской общине оккупанты стреляли из ствольной артиллерии по селу Кошево. В населенном пункте повреждена линия электропередач, обошлось без пострадавших.

Резниченко также рассказал, что Красногригорьевскую и Марганецкую общины оккупанты накрыли огнем из РСЗО. Обошлось без жертв и разрушений.

Ранее мы сообщали, что ночью в оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе в Буденновском районе.