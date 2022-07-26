Російська армія обстріляла Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що у Широківській громаді окупанти стріляли із ствольної артилерії по селу Кошеве. У населеному пункті пошкоджено лінію електропередач, обійшлося без постраждалих.

Резніченко також розповів, що Червоногригорівську та Марганецьку громади окупанти накрили вогнем із РСЗВ. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Раніше ми повідомляли, що вночі в окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі в Будьоннівському районі.