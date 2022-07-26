В Украине за пять месяцев войны погибли 5237 мирных жителей — ООН

В Украине за пять месяцев войны погибли 5237 мирных жителей и 7035 получили ранения. Об этом сообщают в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.



Отмечается, что среди погибших по меньшей мере 348 детей, среди пострадавших - 560. В ООН сообщают, что большинство смертей произошло из-за применения взрывного оружия с большой зоной поражения, речь об обстрелах из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударах.

По данным ООН, среди погибших в Украине 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика, а также 41 ребенок и 1491 взрослый, пол которых пока неизвестен.

В июле погибли 285 гражданских лиц, а 880 человек получили ранения.

Статистика ООН не включает данные о ситуации в частности, в Мариуполе (Донецкая область), Изюме (Харьковская область), Лисичанске, Попасной и Северодонецке (Луганская область). Указывается, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, а многие сообщения о потерях среди мирного населения нуждаются в подтверждении.

Ранее в украинском правительстве заявили, что в Украине 4,5 миллиона человек зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, более 1 млн человек уже получили убежище в разных объектах коммунальной инфраструктуры как временное жилье.