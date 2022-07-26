В Україні за п'ять місяців війни загинули 5237 мирних жителів та 7035 отримали поранення. Про це повідомляють в Управлінні Верховного комісара ООН із прав людини.



Зазначається, що серед загиблих щонайменше 348 дітей, серед постраждалих - 560. В ООН повідомляють, що більшість смертей сталася через застосування вибухової зброї з великою зоною поразки, мова про обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

За даними ООН, серед загиблих в Україні 2019 чоловіків, 1379 жінок, 143 дівчинки та 164 хлопчики, а також 41 дитина та 1491 дорослий, стать яких поки невідома.

У липні загинуло 285 цивільних осіб, і ще 880 осіб отримали поранення.

Статистика ООН не включає дані про ситуацію зокрема, у Маріуполі (Донецька область), Ізюмі (Харківська область), Лисичанську, Попасній та Сєверодонецьку (Луганська область). Вказується, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, а багато повідомлень про втрати серед мирного населення потребують підтвердження.

Раніше в українському уряді заявили, що в Україні 4,5 мільйона людей зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, понад 1 млн осіб вже отримали притулок у різних об'єктах комунальної інфраструктури як тимчасове житло.