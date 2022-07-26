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Большинство атак российских войск на Луганскую область отбиты ВСУ — Гайдай

26 июля 2022, 09:42

Большинство атак российских войск на Луганскую область отбиты ВСУ — Гайдай

В Луганской области за прошедшие сутки ВСУ отбили «три-четыре» штурма со стороны российских войск, на пятом направлении бои продолжаются. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, чтобы закрепиться на Луганщине, оккупанты сжигают населенные пункты, которые не подчиняются, разбивая сразу по несколько улиц в населенных пунктах и таким образом захватчики улучшают своё тактическое положение для наступления на территорию Донецкой области.

Гайдай сообщил, что вчера, 25 июля, войска РФ запустили по Луганской области 4 ракеты, организовали два массированных артиллерийских обстрела и еще дважды применяли минометы там, где им удалось приблизиться. По его информации, оккупанты также обстреливали регион из РСЗО, ствольной артиллерии и задействовали авиацию.

Ранее в Оперативном командовании «Юг» сообщили, что российские оккупанты в ночь на 26 июля нанесли массированный ракетный удар по южной части Украины, в том числе с применением авиации, — с направления Черного моря. 

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