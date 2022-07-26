Армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Николаевской и Одесской областям

Российские оккупанты в ночь на 26 июля нанесли массированный ракетный удар по южной части Украины, в том числе с применением авиации, — с направления Черного моря. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».



«Выпущено несколько ракет воздушного базирования. В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно, пострадавших нет», — отметили в командовании.



Там добавили, что в Николаевской области атакована портовая инфраструктура.



«В то же время, по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется», — отметили в ОК «Юг».



По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, ночью в городе звучала воздушная тревога.



«Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях!», — написал он в 04:05.