Більшість атак російських військ на Луганську область відбито ЗСУ — Гайдай

У Луганській області минулої доби ЗСУ відбили «три-чотири» штурми з боку російських військ, на п'ятому напрямку бої продовжуються. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, щоб закріпитися на Луганщині, окупанти спалюють населені пункти, які не підкоряються їх владі, розбиваючи одразу кілька вулиць у населених пунктах і таким чином загарбники покращують своє тактичне становище для наступу на територію Донецької області.

Гайдай повідомив, що вчора, 25 липня, війська РФ запустили по Луганській області 4 ракети, організували два масовані артилерійські обстріли і ще двічі застосовували міномети там, де їм вдалося наблизитися. За його інформацією, окупанти також обстрілювали регіон із РСЗВ, ствольної артилерії та задіяли авіацію.

Раніше в Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що російські окупанти в ніч на 26 липня завдали масованого ракетного удару по південній частині України, у тому числі із застосуванням авіації, — з напрямку Чорного моря.