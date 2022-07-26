Владимир Зеленский показал последствия обстрелы Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Instagram опубликовал кадры последствий обстрела российской армией Затоки Одесской области.

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«Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый «освободитель», разрушающий нашу жизнь», - отметил глава государства.

Ранее в Оперативном командовании «Юг» сообщили, что оккупанты в ночь на 26 июля нанесли массированный ракетный удар по южной части Украины, в том числе с применением авиации, — с направления Черного моря. Отмечалось, что под удар российских войск попала и Одесская область в том числе.