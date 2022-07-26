Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу Одеської області

Президент України Володимир Зеленський у своєму Instagram опублікував кадри наслідків обстрілу російською армією Затоки Одеської області.

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«Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили.

Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ ЗАХОТІЛОСЯ ПОСТРІЛЯТИ. За все відповідатимуть.

Кожен. Кожен «освободітєль», який руйнує наше життя», - наголосив глава держави.

Раніше в Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що окупанти в ніч на 26 липня завдали масованого ракетного удару по південній частині України, у тому числі із застосуванням авіації, — з напрямку Чорного моря. Зазначалося, що під удар російських військ потрапила й Одеська область, зокрема.