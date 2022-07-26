В Затоке из-за ракетных ударов пострадал мужчина

В Затоке Одесской области спасатели ликвидировали возникшие из-за российских ракетных ударов пожары. Пострадал мужчина, который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Сегодня утром, в Службу спасения поступило сообщение о возгорании и разрушении частных зданий прибрежных сел в Одесской области, которые случились в результате попадания крылатых ракет», - сказано в сообщении.



Сейчас пожары ликвидированы.

Оккупанты в ночь на 26 июля нанесли массированный ракетный удар по южной части Украины, в том числе с применением авиации, — с направления Черного моря. Отмечалось, что под удар российских войск попала и Одесская область в том числе.