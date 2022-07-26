У Затоці через ракетні удари постраждав чоловік

У Затоці Одеської області рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через російські ракетні удари. Постраждав чоловік, котрий після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.



«Сьогодні вранці, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння та руйнування приватних будівель прибережних сіл на Одещині, які трапилися внаслідок влучення крилатих ракет», - сказано в повідомленні.



Наразі пожежі ліквідовано.

Окупанти в ніч на 26 липня завдали масованого ракетного удару по південній частині України, у тому числі із застосуванням авіації, — з напрямку Чорного моря. Зазначалося, що під удар російських військ потрапила й Одеська область, зокрема.