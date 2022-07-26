Совет ЕС еще на шесть месяцев продлил санкции против РФ

Совет ЕС во вторник продлил действие санкций против РФ, введенных в связи с войной в Украине, еще на шесть месяцев. Об этом говорится в пресс-релизе совета.



«Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, применяемые против определенных секторов экономики РФ», - отмечается в заявлении.



Этот пакет санкций впервые был введен в 2014 году, а затем, в 2022 году, значительно расширены в связи с полномасштабным вторжением в Украину.



«В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», - говорится в тексте документа.



В Совете ЕС напомнили, что, помимо экономических санкций, Евросоюз ввел в отношении РФ различные виды мер в ответ на дестабилизирующие действия России против Украины.



К ним относятся: ограничения экономических отношений с Крымом и городом Севастополем, а также «ДНР /ЛНР», индивидуальные ограничительные меры, предусматривающие замораживание финансовых активов и запрет на поездки в Евросоюз в отношении физических и юридических лиц, дипломатические меры.