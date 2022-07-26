Рада ЄС ще на шість місяців продовжила санкції проти РФ

26 липня 2022, 14:06

Рада ЄС ще на шість місяців продовжила санкції проти РФ

Рада ЄС у вівторок продовжила дію санкцій проти РФ, запроваджених у зв'язку з війною в Україні, ще на шість місяців. Про це йдеться у прес-релізі ради.

«Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальні заходи, які вживаються проти певних секторів економіки РФ», - наголошується в заяві.

Цей пакет санкцій вперше було введено у 2014 році, а потім, у 2022 році, значно розширено у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

«Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження щодо фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші», - йдеться у тексті документа.

У Раді ЄС нагадали, що, окрім економічних санкцій, Євросоюз застосував щодо РФ різні види заходів у відповідь на дестабілізуючі дії Росії проти України.

До них належать: обмеження економічних відносин із Кримом та містом Севастополем, а також «ДНР /ЛНР», індивідуальні обмежувальні заходи, що передбачають заморожування фінансових активів та заборону на поїздки до Євросоюзу щодо фізичних та юридичних осіб, дипломатичні заходи.

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