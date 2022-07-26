Украинские пенсии платят в том числе по линии фронта на Донетчине — Кириленко

Власти обеспечивают пенсионные выплаты на всей подконтрольной территории Донетчины. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, логистические пути проработаны и функционируют. Это касается не только подвоза продуктов питания.



«Даже пенсионные выплаты осуществляются на подконтрольной украинским властям территории. В том числе по линии фронта», — подчеркнул Кириленко.



В то же время, отметил руководитель ОВА, на оккупированных территориях ситуация иная.



«Некоторые территории, к примеру, Лиманская громада — она временно оккупирована — это населенные пункты преимущественно в сельской местности. В большинстве они разрушены. Люди там просто брошены на произвол. Никакого "управления" и любой заботы о людях (со стороны оккупантов — ред.) там нет», — сообщил Кириленко.



Все эти факты, по его словам, после деоккупации будут очередными доказательствами преступлений РФ.

Ранее глава Донетчины сообщил, что вследствие обстрелов со стороны российских сил инфраструктура завода «Артемсоль» в Соледаре подверглась значительным разрушениям.