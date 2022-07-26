Глава Донетчины рассказал о значительных разрушениях инфраструктуры «Артемсоли»

Вследствие обстрелов со стороны российских сил инфраструктура завода «Артемсоль» в Соледаре подверглась значительным разрушениям. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Руководитель области подчеркнул, что любое попадание снарядов, ракет наносит серьезную угрозу предприятиям.



«В целом в городе Соледар все предприятия, по которым были попадания — подверглись значительным разрушениям», — проинформировал Кириленко.



Он уточнил, что разрушена именно инфраструктура предприятий.



Также Кириленко отметил, что функционирование завода «Артемсоль» ограничено.



«Максимальные меры приняты руководством предприятия, ОВА, местной администрацией — чтобы люди были в безопасности», — рассказал он.

Госпредприятие «Артемсоль», расположенное в городе Соледар неподалеку от Бахмута Донецкой области, остановилось из-за постоянных обстрелов.