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Глава Донетчины рассказал о значительных разрушениях инфраструктуры «Артемсоли»

26 июля 2022, 13:05

Глава Донетчины рассказал о значительных разрушениях инфраструктуры «Артемсоли»

Вследствие обстрелов со стороны российских сил инфраструктура завода «Артемсоль» в Соледаре подверглась значительным разрушениям. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Руководитель области подчеркнул, что любое попадание снарядов, ракет наносит серьезную угрозу предприятиям.

«В целом в городе Соледар все предприятия, по которым были попадания — подверглись значительным разрушениям», — проинформировал Кириленко.

Он уточнил, что разрушена именно инфраструктура предприятий.

Также Кириленко отметил, что функционирование завода «Артемсоль» ограничено.

«Максимальные меры приняты руководством предприятия, ОВА, местной администрацией — чтобы люди были в безопасности», — рассказал он.

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Госпредприятие «Артемсоль», расположенное в городе Соледар неподалеку от Бахмута Донецкой области, остановилось из-за постоянных обстрелов.

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