Українські пенсії платять, зокрема, по лінії фронту на Донеччині — Кириленко

Влада забезпечує пенсійні виплати на всій підконтрольній території Донеччини. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, логістичні шляхи опрацьовані та функціонують. Це стосується не лише підвезення продуктів.



«Навіть пенсійні виплати здійснюються на підконтрольній українській владі території. Зокрема по лінії фронту», — наголосив Кириленко.



Водночас, наголосив керівник ОВА, на окупованих територіях ситуація інша.



«Деякі території, наприклад, Лиманська громада — вона тимчасово окупована — це населені пункти переважно у сільській місцевості. Здебільшого вони зруйновані. Люди там просто кинуті на свавілля. Жодного "управління" і будь-якої турботи про людей (з боку окупантів — ред.) там немає», — повідомив Кириленко.



Усі ці факти, за його словами, після деокупації будуть черговими доказами злочинів РФ.

Раніше очільник Донеччини повідомив, що внаслідок обстрілів з боку російських сил інфраструктура заводу «Артемсоль» у Соледарі зазнала значних руйнувань.