В ОП заявили о планах провести «специальную военную контр-операцию»

В Офисе президента заявили, что «специальная военная контр-операция» обязательно достигнет своих целей. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Он перечислил этапы украинской контр-оперции:

1. Изгнание России из Украины.

2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.

3. Демилитаризация России.

4. Уничтожение репутации «империи зла».

5. Превращение России в изолированный «лагерь для своих».

Ранее стало известно, что Совет ЕС продлил действие санкций против РФ, введенных в связи с войной в Украине, еще на шесть месяцев.