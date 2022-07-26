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В ОП заявили о планах провести «специальную военную контр-операцию»

26 июля 2022, 14:53

В ОП заявили о планах провести «специальную военную контр-операцию»

В Офисе президента заявили, что «специальная военная контр-операция» обязательно достигнет своих целей. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

Он перечислил этапы украинской контр-оперции: 

1. Изгнание России из Украины.
2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.
3. Демилитаризация России.
4. Уничтожение репутации «империи зла».
5. Превращение России в изолированный «лагерь для своих».

Ранее стало известно, что Совет ЕС продлил действие санкций против РФ, введенных в связи с войной в Украине, еще на шесть месяцев.

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