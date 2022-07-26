В ОП заявили про плани провести спеціальну військову контр-операцію

В Офісі президента заявили, що «спеціальна військова КОНТР-операція» обов'язково досягне своєї мети. Про це в Twitter написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



Він перерахував етапи української «спецоперції»:

1. Вигнання Росії із України.

2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.

3. Демілітаризація Росії.

4. Знищення репутації "імперії зла".

5. Перетворення Росії на ізольований «табір для своїх».

Раніше стало відомо, що Рада ЄС продовжила дію санкцій проти РФ, які були запроваджені у зв'язку з війною в Україні, ще на шість місяців.