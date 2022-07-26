В Госдуме РФ предложили признать Украину «террористическим государством»

В Госдуме РФ разработали законопроект, устанавливающий порядок признания иностранных государств «террористическими» и «спонсорами терроризма». Документ подала фракция «Справедливая Россия — За правду», передает «РИА Новости».



Сообщается, что в законопроекте идет речь о признании Украины «террористическим государством».



«Спонсором терроризма» может быть признана страна, поставляющая в «террористическое государство» товары военного назначения, указывается в тексте проекта.



Помимо этого, предлагается конфисковывать имущество, принадлежащее гражданам «стран, ответственных за терроризм», для «возмещения ущерба пострадавшим от деятельности таких государств».

Читайте также: В Госдуме РФ призвали нанести удар по посольству США в Киеве