У Держдумі РФ запропонували визнати Україну «терористичною державою»

У Держдумі РФ розробили законопроект, який встановлює порядок визнання іноземних держав «терористичними» та «спонсорами тероризму». Документ подала фракція «Справедлива Росія - За правду», передає «РИА Новости».



Повідомляється, що у законопроекті йдеться про визнання України «терористичною державою».



«Спонсором тероризму» може бути визнана країна, яка постачає у «терористичну державу» товари військового призначення, зазначається у тексті проекту.



Крім цього, пропонується конфіскувати майно, яке належить громадянам «країн, відповідальних за тероризм», для «відшкодування збитків постраждалим від діяльності таких держав».

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