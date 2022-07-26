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Власть определилась с кандидатурой нового генпрокурора — СМИ

26 июля 2022, 21:48

Власть определилась с кандидатурой нового генпрокурора — СМИ

В ближайшее время в Верховную Раду могут внести представление о назначении нового генерального прокурора, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении президента и во фракции «Слуга народа».

Сообщается, что готовится назначение генпрокурором народного депутата от «Слуги народа» Андрея Костина.

«Кандидатура Андрея Костина на 99% вероятности в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение Рады на должность генпрокурора», — отмечают источники.

По их словам, сейчас в Офисе президента решают, стоит ли назначать нового главу СБУ. Рассматривается рабочий вариант, что в Службе останется и.о. руководителя — Василий Малюк.

Кроме того, источники в «Слуге народа» сообщают, что на следующем заседании Рада может назначить народную депутатку Ольгу Совгирю судьей Конституционного Суда.

Ранее Андрей Костин входил в состав делегации Украины на мирных переговорах с РФ, а также исполнял обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

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