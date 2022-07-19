Экс-генпрокурорку Венедиктову ожидает назначение на дипломатическом фронте - Арахамия

Бывшую генеральную прокурорку Ирину Венедиктову могут назначить на дипломатическую должность. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



«Мы ожидаем уже через несколько дней, возможно через неделю, ее новое назначение на дипломатическом фронте», - сказал Арахамия в эфире Национального телемарафона.



19 июля Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Ирины Венедиктовой с должности главы офиса генпрокурора.



Венедиктова занимала эту должность с 17 марта 2020 года, перед этим возглавляла парламентский комитет по правовой политике как депутат от «Слуги народа» и была директором Госбюро расследований с 2019 по 2020 годы.