Влада визначилась із кандидатурою нового генпрокурора — ЗМІ

26 липня 2022, 21:48

Влада визначилась із кандидатурою нового генпрокурора — ЗМІ

Найближчим часом до Верховної Ради можуть внести подання про призначення нового генерального прокурора, пише «Українська правда» з посиланням на джерела в оточенні президента та у фракції «Слуга народу».

Повідомляється, що готується призначення генпрокурором народного депутата від «Слуги народу» Андрія Костіна.

«Кандидатуру Андрія Костіна на 99% ймовірності найближчим часом буде винесено на розгляд Ради на посаду генпрокурора», — зазначають джерела.

За їхніми словами, зараз в Офісі президента вирішують, чи варто призначати нового голову СБУ. Розглядається робочий варіант, що у Службі залишиться в.о. керівника — Василь Малюк.

Крім того, джерела у «Слузі народу» повідомляють, що на наступному засіданні Рада може призначити народну депутатку Ольгу Совгірю суддею Конституційного Суду.

Раніше Андрій Костін входив до складу делегації України на мирних переговорах з РФ, а також виконував обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте також:

Депутати звільнили Венедиктову від виконання обов'язків генпрокурора

Ще за темою

Люди
Генпрокурор Андрій Костін
Організації
Верховна Рада України

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:45
Пожежа на нафтобазі у Донецьку. «ЛНР» оголосила про захоплення Вуглегірської ТЕС. Головне за день ►
21:20
Окупанти збираються знести шосту частину будинків у Маріуполі
16:19
Великобританія ввела санкції проти свого громадянина — проросійського блогера Грема Філліпса
16:15
У «ДНР» заявили про пораненого у психіатричній лікарні Донецька
15:59
Лікарі з Сєвєродонецька виїхали чи загинули. Де та як лікуються люди ►
15:41
Через Мелітополь у бік Херсона проїхало близько 80 одиниць техніки окупантів
14:35
Андрющенко розповів про бажання окупантів перейменувати Маріуполь на Жданов. У «ДНР» заперечують
12:59
«ДНР» переводить міські телефони на російський код
12:04
У Донецьку повідомили про наслідки пожежі на нафтобазі
09:47
«ДНР»: Загинув житель Горлівки, поранено двох підлітків та трьох дорослих
08:22
У Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі
00:16
Кремлівський план відновлення Маріуполя. Російські «відмовники» у полоні на Луганщині. Головне за день ►
22:32
У мережі з'явився «план евакуації Криму»: що відомо? «Крим сьогодні» ►
21:51
СММ ОБСЄ відкинула звинувачення проти затриманих співробітників у Донецьку та Луганську
18:55
«ЛНР»: Міські телефони Луганська переводять на російський код
Всі новини
23:45
Пожежа на нафтобазі у Донецьку. «ЛНР» оголосила про захоплення Вуглегірської ТЕС. Головне за день ►
23:38
«Ціновий газовий терор»: Зеленський закликав до нових санкцій проти Росії
22:58
Окупанти захопили селище Новолуганське — Світлодарська ВЦА
22:37
Опалювальний сезон без газу: На Донеччині шукають альтернативні варіанти обігріву населення
21:48
Влада визначилась із кандидатурою нового генпрокурора — ЗМІ
21:20
Окупанти збираються знести шосту частину будинків у Маріуполі
20:59
У Держдумі РФ запропонували визнати Україну «терористичною державою»
20:58
Під уламками будинку культури у Чугуєві загинули троє людей
20:30
Зеленський отримав премію Уінстона Черчілля за лідерство
19:58
Зеленський назвав критичні терміни деокупації українських територій — Politico
19:41
Обстріл Красногорівки: Окупанти вдарили по будинку з маленькою дитиною
19:17
Путін пропонує Ердогану налагодити виробництво «Байракторів» у Росії
18:58
У Генштабі ЗСУ поки не підтвердили захоплення Вуглегірської ТЕС
18:34
ЗСУ вдарили по казармах окупантів у Лисичанську
17:59
Сім'ї зниклих в Україні російських військових звернулися до Путіна
Всі новини
ВІДЕО
Пожежа на нафтобазі у Донецьку. «ЛНР» оголосила про захоплення Вуглегірської ТЕС. Головне за день ►
26 липня, 23:45
Лікарі з Сєвєродонецька виїхали чи загинули. Де та як лікуються люди ►
26 липня, 15:59
У Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі
26 липня, 08:22

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти