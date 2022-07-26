Влада визначилась із кандидатурою нового генпрокурора — ЗМІ

Найближчим часом до Верховної Ради можуть внести подання про призначення нового генерального прокурора, пише «Українська правда» з посиланням на джерела в оточенні президента та у фракції «Слуга народу».



Повідомляється, що готується призначення генпрокурором народного депутата від «Слуги народу» Андрія Костіна.



«Кандидатуру Андрія Костіна на 99% ймовірності найближчим часом буде винесено на розгляд Ради на посаду генпрокурора», — зазначають джерела.



За їхніми словами, зараз в Офісі президента вирішують, чи варто призначати нового голову СБУ. Розглядається робочий варіант, що у Службі залишиться в.о. керівника — Василь Малюк.



Крім того, джерела у «Слузі народу» повідомляють, що на наступному засіданні Рада може призначити народну депутатку Ольгу Совгірю суддею Конституційного Суду.

Раніше Андрій Костін входив до складу делегації України на мирних переговорах з РФ, а також виконував обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.