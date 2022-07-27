В оккупированном Крыму предложили войскам РФ захватить Одессу и еще три крупных города

Глава «парламента» в оккупированном Крыму Владимир Константинов предложил «расширить географию» южного направления «спецоперации» в Украине до Одессы, передают российские «РИА Новости».



«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу», — заявил Константинов.



По его словам, Россия также должна захватить украинские Днепр и Харьков. Это якобы позволит «обеспечить безопасность границ, а также положить конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе».

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