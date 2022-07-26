«ДНР» заявила о намерении захватить Донецкую область до конца августа

Российские силы совместно с группировками «ДНР» и «ЛНР» намерены захватить всю Донецкую область до конца августа. Об этом заявил «первый заместитель главы мининформации ДНР» Даниил Безсонов в эфире «Соловьев Live».



«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — уверяет Безсонов.

По сообщениям Генштаба ВСУ, украинские военные успешно отразили попытки штурмов на Краматорском и Бахмутском направлениях. Кроме того, аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что Вооруженные силы Украины готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области.



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