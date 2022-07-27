В окупованому Криму запропонували військам РФ захопити Одесу та ще три великі міста

Очільник «парламенту» в окупованому Криму Володимир Константинов запропонував «розширити географію» південного напрямку «спецоперації» в Україні до Одеси, передають російські «РИА Новости».



«Впевнений, що географія спецоперації в південному напрямку має бути розширена на Миколаїв та Одесу», — заявив Константинов.



За його словами, Росія також має захопити українські Дніпро та Харків. Це нібито дозволить «забезпечити безпеку кордонів, а також покласти край планам НАТО закріпитись у Чорноморському регіоні».

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