Из-за обстрелов обесточена Карловская фильтровальная станция на Донетчине

Карловская фильтровальная станция в Донецкой области обесточена из-за обстрелов. Об этом сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин.



«Из-за боевых действий сегодня утром обесточена Карловская фильтровальная станция. Водоснабжение приостановлено до завершения ремонтных работ», — проинформировал он.



Эта станция обеспечивает водоснабжение Белозерского, Доброполья, Мирнограда, Покровска, Селидово и ряда других населенных пунктов.

Ранее об обстреле в районе Карловской фильтровальной станции сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.