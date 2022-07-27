Армия РФ нанесла ракетные удары по Донетчине, в Бахмуте под обстрел попала гостиница

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

Сегодня утром российские войска нанесли три ракетных удара по Торецку и один по Авдеевке. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«В Торецке ракеты попали в частный сектор и гаражи — обошлось без пострадавших. В Авдеевке, кроме ракеты, россияне трижды применили артиллерию, попав в центр города и АКХЗ — последствия еще устанавливаем. В Бахмуте россияне попали в гостиницу. По предварительной информации, есть погибшие и раненые, идет спасательная операция», — отметил Кириленко.



По его словам, в Кураховской громаде под обстрелами Курахово, Горняк, Кураховка и Острое. В Марьинской громаде продолжаются интенсивные обстрелы Красногоровки.



«В Очеретинской громаде обстрелы продолжались ночью и утром: больше всего в окрестностях Песок. С утра российские снаряды прилетели в район Карловской фильтровальной станции и Орловки. Под огнем — Яблоновка Ильиновской громады. Повреждены три дома, без жертв», — проинформировал руководитель ОВА.

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