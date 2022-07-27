Через обстріли знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію на Донеччині

27 липня 2022, 11:47

Через обстріли знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію на Донеччині

Карлівська фільтрувальна станція на Донеччині знеструмлена через обстріли. Про це повідомив мер Покровська Руслан Требушкін.

«Через бойові дії сьогодні вранці знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Водопостачання призупинено до завершення ремонтних робіт», — поінформував він.

Ця станція забезпечує водопостачання Білозерського, Добропілля, Мирнограда, Покровська, Селидового та інших населених пунктів.

Раніше про обстріл у районі Карлівської фільтрувальної станції повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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