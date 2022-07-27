Третьего предупреждения может не быть — в ОП еще раз призвали оккупантов покинуть Херсон

В Офисе президента Украины после вчерашнего удара по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне призвали российские войска покинуть город. Предложение оккупантам в своем Twitter сделал советник главы ОП Михаил Подоляк.



Он заявил, что третьего предупреждения для российской армии может и не быть, и допустил, что оккупантам стоит научиться вплавь пересекать Днепр.



«Редкая птица вылетит из середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством ru-ПВО, которое перехватывает ua-ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения не может быть», - написал Подоляк.

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила нанесение ВСУ ударов по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, она сказала, что обстрел украинскими артиллеристами был филигранен.