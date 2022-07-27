ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Удары по Антоновскому мосту в Херсоне были филигранны. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



Она отметила, что украинская армия держит под огневым контролем важные логистические и транспортные пути, имеющие критическое значение для оккупантов. По словам Натальи Гуменюк, ВСУ ценят всё, что есть в нашей стране, потому «не разрушают инфраструктуру, а разрушают планы врага».



Также Гуменюк заявила, что работа украинской артиллерии щепетильная и ювелирная, и она больше направлена ​​на деморализацию российской армии.



Ранее назначенный оккупантами «заместитель главы ВГА» Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что Антоновский мост через Днепр в оккупированном Херсоне получил повреждения сегодня, 27 июля, ночью, он перекрыт.