Третього попередження може не бути — в ОП ще раз закликали окупантів залишити Херсон

В Офісі президента України після вчорашнього удару Антонівським мостом в окупованому Херсоні закликали російські війська залишити місто. Пропозицію окупантам у своєму Twitter зробив радник голови ВП Михайло Подоляк.



Він заявив, що третього попередження для російської армії може і не бути, і припустив, що окупантам варто навчитися переплавляти Дніпро.



«Рідкісна птиця ВИЛЕТИТЬ із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути», – написав Подоляк.

Раніше керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила нанесення ЗСУ ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, вона сказала, що обстріл українськими артилеристами був філігранний.