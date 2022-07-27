В МИД Украины призвали страны Запада закрыть государственные СМИ РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба В МИД Украины обратились к странам Запада с призывом закрыть государственные СМИ России на своей территории. Об этом в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



Министр не рекомендует западным государствам осуществлять попытки перекричать российскую пропаганду, а просто закрыть.



«Российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой медиа. Это государственная пропаганда, единственная цель которой - исказить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их», - написал Кулеба.

Ранее в Офисе президента в очередной призвали российские войска покинуть оккупированный Херсон после вчерашнего обстрела стратегически важного в военном плане Антоновского моста.