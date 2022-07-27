МЗС України закликає країни Заходу закрити державні ЗМІ РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба У МЗС України звернулися до країн Заходу із закликом закрити державні ЗМІ Росії на своїй території. Про це у Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба.



Міністр не рекомендує західним державам робити спроби перекричати російську пропаганду, а просто закрити.



«Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої — викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх», - написав Кулеба.

Раніше в Офісі президента в черговий закликали російські війська залишити окупований Херсон після вчорашнього обстрілу стратегічно важливого у військовому плані Антонівського мосту.