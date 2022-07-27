77% жителей востока Украины не допускают территориальные уступки РФ для прекращения войны — КМИС

Для 84% украинских граждан территориальные уступки России ради прекращения войны недопустимы, одна десятая опрошенных людей согласна на такой шаг. Такие результаты получили в ходе исследования специалисты Киевского международного института социологии (КМИС). Опрос проводился 6-20 июля 2022 года.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок России. Среди жителей востока страны, где сейчас проходят боевые действия, 77% выступили против уступок РФ, готовы же на уступки – 16%. Среди жителей южной части страны, где также интенсивные боевые действия, 82% против уступок, согласны с таким шагом 10%.



Социологи обращают внимание на то, что в период с мая по июль на Востоке Украины с 68% до 77% стало больше тех, кто против каких-либо уступок, в других регионах существенных изменений не было.

Отдельно отмечается, что среди респондентов, до 24 февраля проживавших на территории, которые после 24 февраля были оккупированы, и выехавших на территорию, подконтрольную украинскому правительству, лишь 17% выступают за территориальные уступки. 82% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть.



Среди русскоязычных украинцев 76% против территориальных уступок РФ, поддерживают это – 14%. Среди русскоязычных россиян, проживающих в Украине, также большинство - 68% - выступают против любых уступок, а согласны с таким шагом 19%.

Ранее в Офисе президента в очередной призвали российские войска покинуть оккупированный Херсон после вчерашнего обстрела стратегически важного в военном плане Антоновского моста.