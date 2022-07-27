77% жителів сходу України не допускають територіальних поступок РФ для припинення війни - КМІС

27 липня 2022, 13:18

77% жителів сходу України не допускають територіальних поступок РФ для припинення війни - КМІС

Для 84% українських громадян територіальні поступки Росії заради припинення війни неприпустимі, одна десята опитаних людей згодна на такий крок. Такі результати отримали під час дослідження фахівці Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Опитування проводилося 6-20 липня 2022 року.

В усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок Росії. Серед жителів сходу країни, де зараз проходять бойові дії, 77% виступили проти поступок РФ, а готові на поступки – 16%. Серед мешканців південної частини країни, де також інтенсивні бойові дії, 82% проти поступок, згодні з таким кроком 10%.

Соціологи звертають увагу на те, що в період з травня по липень на Сході України з 68% до 77% побільшало тих, хто проти будь-яких поступок, в інших регіонах істотних змін не було.

Окремо зазначається, що серед респондентів, які до 24 лютого проживали на території, які після 24 лютого були окуповані, і виїхали на територію, підконтрольну українському уряду, лише 17% виступають за територіальні поступки. 82% вважають, що жодних територіальних поступок не повинно бути.

Серед російськомовних українців 76% проти територіальних поступок РФ, підтримують це 14%. Серед російськомовних росіян, які проживають в Україні, також більшість – 68% – виступають проти будь-яких поступок, а згодні з таким кроком 19%.

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