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Если «ДНР» сносит дом или вскрывает квартиру: Как противодействовать и снизить риски

27 июля 2022, 16:23

Если «ДНР» сносит дом или вскрывает квартиру: Как противодействовать и снизить риски

В Мариуполе и иных оккупированных населенных пунктах Донецкой области начинают действовать правила «ДНР» касательно недвижимости и имущества жителей. Свою квартиру и все в ней можно попробовать защитить от оккупантов. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, на оккупированной части Донецкой области «власти» приняли два важных «документа»: по порядку сноса жилых многоэтажек и по доступу к жилью без собственника. Андрющенко подчеркнул, что оба они не имеют никакой юридической силы и не меняют ничего для граждан Украины.

Также он обозначил, какие риски представляют эти «документы», и пояснил, как им противодействовать:

«Постановление» о порядке сноса зданий и сооружений, пострадавших в результате боевых действий предусматривает, что решение о сносе домов принимает так называемый «госкомитет обороны».

Плохая новость: в этой бумаге нет ни слова о сроках между принятием решения и сносом. Ни слова о предупреждении людей о дате сноса. И вообще о сохранности, вывозе личного имущества и/или предоставлении временного или постоянного приюта людям из снесенного дома.

Хорошая новость: без обнародования на официальном сайте оккупационной «администрации» дома не могут быть снесены. Более того, на сайте «минстроя» пока что отсутствуют списки. Это открывает окно возможностей для владельцев квартир в поврежденных зданиях: дает основания спасать дома «законным» (по «законам» группировки «ДНР») способом.

Что делать: коллаборанты, оккупанты и подрядчики не скоординированы никак. Поэтому, если люди что-то требуют, ссылаясь на «бумаги» «ДНР» — инструкций нет, и они отступают. Если бульдозер намерен снести дом, ему можно перекрыть дорогу и вызвать «полицию». Затем нужно аргументированно объяснить, что нет обнародованных списков, поэтому пусть техника уезжает.

Что делать тем, кто не в городе: дистанционно разъяснять порядок сопротивления соседям, сплачиваться и онлайн организовывать группы защиты собственного имущества.

«К таким конфликтам никто не готов, а формальная юридическая правота заставит их отступить», — подчеркнул Андрющенко.

«Постановление» о доступе в помещение, владелец которого отсутствует, предусматривает взлом квартиры. Срок отсутствия владельца выясняется опросом соседей или трехкратным посещением квартиры с перерывом не менее шести часов.

Важно, подчеркнул советник мэра Мариуполя, что вторгнуться в помещение по «законам» группировки «ДНР» можно только если есть объективная информация об опасности возникновения аварийных ситуаций.

Плохая новость: в первую очередь этот порядок представляет опасность для тех, кто в городе. Он дает возможность оккупантам «законно» заниматься мародерством. Шесть часов — это очень мало, да и контролеров никто не будет контролировать. Порядок предусмотрен на случай внезапного возвращения владельца домой. Пришел — там воруют. Но это не воруют, а «ремонтируют».

Для тех, кто эвакуировался, — их имущество могут украсть без всяких бумаг.

Хорошая новость: чтобы избежать подобных ситуаций, хоть как-то обезопасить себя и получить право пожаловаться в «комендатуру» оккупантов, следует оставлять на двери записки с текстом «Буду через полчаса». В идеале — с номером телефона.

Что делать: если кто-то вторгся в квартиру, сразу обращаться с жалобами. На подрядчика, «МЧС», качество восстановления двери, повреждения при ремонте и так далее. Лучше — не одному, а вместе с иными горожанами. За каждую жалобу и бунт местные «власти» должны отвечать перед кураторами, и они этого опасаются, подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Напомним, группировка «ДНР» решила, как будет получать доступ к помещениям, собственники которых долго отсутствуют. Под длительным отсутствием подразумевается срок более 24 часов.

Также теперь на подконтрольной группировке «ДНР» территории собственникам подлежащих сносу домов, которые были повреждены в боях, нужно заявить права на недвижимость в течение трех месяцев «с момента опубликования решения о сносе строения».

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