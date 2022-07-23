«ДНР» обещает три месяца ждать владельцев недвижимости. Потом поврежденные дома снесут

На подконтрольной группировке «ДНР» территории ввели новые правила. Теперь собственникам подлежащих сносу домов, которые были повреждены в боях, нужно заявить права на недвижимость в течение трех месяцев «с момента опубликования решения о сносе строения». Об этом говорится в «постановлении» так называемого «госкомитета обороны ДНР».



Отмечается, что решение о сносе зданий принимает «госкомитет обороны ДНР» на основании заключения «комиссии, созданной местной администрацией».



«Единый реестр таких объектов ведет минстрой. Датой официального опубликования информации считается день ее размещения на сайте муниципалитета», — сообщают в «ДНР».



Кроме того, отмечается, что все лица, заявившие об имущественных правах на объекты недвижимости, подлежащие сносу, подлежат учету. Его ведет местная «администрация».



«Эти данные учитываются при назначении компенсации за жилье и имущество пострадавшим. Документ подписан и вступил в силу сегодня», — заявили в группировке.



Смотрите также:



