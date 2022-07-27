Якщо «ДНР» зносить будинок чи зламує квартиру: Як протидіяти та знизити ризики

У Маріуполі та інших окупованих населених пунктах Донеччини починають діяти правила «ДНР» щодо нерухомості та майна мешканців. Свою квартиру та все в ній можна спробувати захистити від окупантів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



За його словами, на окупованій частині Донецької області «влада» прийняла два важливі «документи»: щодо порядку зносу житлових багатоповерхівок і доступу до житла без власника. Андрющенко наголосив, що обидва вони не мають жодної юридичної сили та не змінюють нічого для громадян України.



Також він зазначив, які ризики становлять ці «документи», і пояснив, як їм протидіяти:



«Постанова» про порядок знесення будівель та споруд, що постраждали внаслідок бойових дій, передбачає, що рішення про знесення будинків ухвалює так званий «державний комітет оборони».



Погана новина: у цьому папері немає жодного слова про терміни між ухваленням рішення та знесенням. Жодного слова про попередження людей про дату знесення. І взагалі про безпеку, вивезення особистого майна та/або надання тимчасового або постійного притулку людям зі знесеного будинку.



Хороша новина: без оприлюднення на офіційному сайті окупаційної «адміністрації» будинки не можуть бути знесені. Мало того, на сайті «мінбуду» поки що відсутні списки. Це відкриває вікно можливостей для власників квартир у пошкоджених будинках: дає підстави рятувати будинки «законним» (за «законами» угруповання «ДНР») способом.



Що робити: колаборанти, окупанти та підрядники не скоординовані ніяк. Тому якщо люди щось вимагають, посилаючись на «папір» «ДНР» — інструкцій немає, і вони відступають. Якщо бульдозер має намір знести будинок, йому можна перекрити дорогу та викликати «поліцію». Потім потрібно аргументовано пояснити, що немає оприлюднених списків, тож нехай техніка їде.



Що робити тим, хто не в місті: дистанційно роз'яснювати порядок опору сусідам, гуртуватися та онлайн організовувати групи захисту власного майна.



«До таких конфліктів ніхто не готовий, а формальна юридична правота змусить їх відступити», — наголосив Андрющенко.



«Постанова» про доступ до приміщення, власник якого відсутній, передбачає злом квартири. Термін відсутності власника з'ясовується опитуванням сусідів чи триразовим відвідуванням квартири з перервою не менше шести годин.



Важливо, наголосив радник мера Маріуполя, що вторгнутися до приміщення за «законами» угруповання «ДНР» можна лише якщо є об'єктивна інформація про небезпеку виникнення аварійних ситуацій.



Погана новина: насамперед цей порядок становить небезпеку для тих, хто у місті. Він дає можливість окупантам «законно» займатися мародерством. Шість годин — це дуже мало, та й контролерів ніхто не контролюватиме. Порядок передбачено на той випадок, якщо додому раптово повернеться власник. Прийшов — там крадуть. Але це не крадуть, а «ремонтують».



Для тих, хто евакуювався, — їхнє майно можуть вкрасти без жодних паперів.



Хороша новина: щоб уникнути подібних ситуацій, хоч якось убезпечити себе та отримати право поскаржитися до «комендатури» окупантів, слід залишати на дверях записки з текстом «Буду за пів години». В ідеалі — з номером телефону.



Що робити: якщо хтось вторгся у квартиру, одразу звертатися зі скаргами. На підрядника, «МНС», якість відновлення дверей, пошкодження під час «ремонту» тощо. Краще не одному, а разом з іншими городянами. За кожну скаргу та бунт місцева «влада» має відповідати перед кураторами, і вона цього побоюється, зазначив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, угруповання «ДНР» вирішило, як отримуватиме доступ до приміщень, власники яких довго відсутні. Під тривалою відсутністю мається на увазі термін понад 24 години.



Також тепер на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території власникам будинків, які підлягають знесенню, які були пошкоджені в боях, потрібно заявити права на нерухомість протягом трьох місяців «з моменту опублікування рішення про знесення будівлі».