Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

О степени повреждений Антоновского моста после обстрела рассказали в Херсонской ОВА

27 июля 2022, 16:26

О степени повреждений Антоновского моста после обстрела рассказали в Херсонской ОВА

В Херсонской ОВА подтвердили нанесение ВСУ точечных ударов по Антоновскому мосту и рассказали о степени повреждений конструкции. Об этом написал глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

Он отметил, что мост не разрушен, но из-за обстрела им передвигаться невозможно. Бутрий отметил, что таким образом ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов.

Также глава Херсонской ОВА заявил, что после победы транспортное сообщение по Антоновскому мосту будет восстановлено.

«Освобождение Херсонщины от русского нашествия продолжается! Спасибо нашим мужественным воинам, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы над нашей областью развевался наш флаг», - написал Бутрий.

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила нанесение ВСУ ударов по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Она сказала, что обстрел украинскими артиллеристами был филигранным.

Еще по теме

Места
Херсон Херсонская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:03
Минобороны России запустило паром из Ейска в оккупированный Мариуполь
16:37
Глава группировки «ДНР» Пушилин находится в Беларуси — СМИ
16:26
О степени повреждений Антоновского моста после обстрела рассказали в Херсонской ОВА
16:23
Если «ДНР» сносит дом или вскрывает квартиру: Как противодействовать и снизить риски
15:10
В оккупированном Мариуполе продолжает расти уровень смертности — Андрющенко
14:35
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли двое мужчин
13:16
Оккупанты заявили, что железнодорожный мост под Херсоном также поврежден
13:09
Оккупанты Мариуполя начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет — горсовет
11:38
Третьего предупреждения может не быть — в ОП еще раз призвали оккупантов покинуть Херсон
10:14
«ДНР» сообщила о ранении трех человек
09:45
В оккупированном Крыму предложили войскам РФ захватить Одессу и еще три крупных города
09:16
В «ДНР» решили, как будут вскрывать помещения при отсутствии хозяев
08:19
Оккупанты перекрыли Антоновский мост в Херсоне. Он поврежден из-за ночной атаки
23:45
Пожар на нефтебазе в Донецке. «ЛНР» объявила о захвате Углегорской ТЭС. Главное за день ►
21:20
Оккупанты собираются снести шестую часть домов в Мариуполе
все новости
17:33
Энергетики вернули свет более 9 тысячам семей на Донетчине
17:20
В России украинца осудили на пять лет, обвинив в сообщении о минировании в Крыму
17:03
Минобороны России запустило паром из Ейска в оккупированный Мариуполь
16:58
Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц
16:37
Глава группировки «ДНР» Пушилин находится в Беларуси — СМИ
16:26
О степени повреждений Антоновского моста после обстрела рассказали в Херсонской ОВА
16:23
Если «ДНР» сносит дом или вскрывает квартиру: Как противодействовать и снизить риски
15:33
Обстрел Бахмута: Еще двое погибших обнаружены под завалами отеля и жилого дома
15:24
В Авдеевке мощные взрывы, город в дыму
15:10
В оккупированном Мариуполе продолжает расти уровень смертности — Андрющенко
14:57
В Черном море возобновили работу три порта
14:53
Украинский Forbes подсчитал, сколько потерял из-за войны Ахметов
14:42
Войска РФ разрушили более 18 тысяч гражданских объектов в Украине — МВД
14:35
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли двое мужчин
14:04
Деньги по программе «єДопомога» можно будет получить в отделениях «Укрпошты»
все новости
ВИДЕО
В Авдеевке мощные взрывы, город в дыму
27 июля, 15:24
Пожар на нефтебазе в Донецке. «ЛНР» объявила о захвате Углегорской ТЭС. Главное за день ►
26 июля, 23:45
Врачи из Северодонецка выехали или погибли. Где и как лечатся люди ►
26 июля, 15:59

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты