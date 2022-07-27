О степени повреждений Антоновского моста после обстрела рассказали в Херсонской ОВА

В Херсонской ОВА подтвердили нанесение ВСУ точечных ударов по Антоновскому мосту и рассказали о степени повреждений конструкции. Об этом написал глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.



Он отметил, что мост не разрушен, но из-за обстрела им передвигаться невозможно. Бутрий отметил, что таким образом ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов.

Также глава Херсонской ОВА заявил, что после победы транспортное сообщение по Антоновскому мосту будет восстановлено.

«Освобождение Херсонщины от русского нашествия продолжается! Спасибо нашим мужественным воинам, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы над нашей областью развевался наш флаг», - написал Бутрий.

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила нанесение ВСУ ударов по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Она сказала, что обстрел украинскими артиллеристами был филигранным.