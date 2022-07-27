Про ступінь пошкоджень Антонівського мосту після обстрілу розповіли у Херсонській ОВА

У Херсонській ОВА підтвердили нанесення ЗСУ точкових ударів по Антонівському мосту та розповіли про ступінь пошкоджень конструкції. Про це написав голова Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.



Він зазначив, що міст не зруйнований, але через обстріл їм пересуватися неможливо. Бутрій зазначив, що таким чином ЗСУ зруйнували логістичні та транспортні шляхи окупантів.

Також голова Херсонської ОВА заявив, що після перемоги транспортне сполучення Антонівським мостом буде відновлено.

«Звільнення Херсонщини від російської навали триває! Дякую нашим мужнім воїнам, які докладають надлюдські зусилля, аби над нашою областю майорів наш прапор», - написав Бутрій.

Раніше керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила нанесення ЗСУ ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Вона сказала, що обстріл українськими артилеристами був філігранним.