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Обстрел Бахмута: Из-под завалов гостиницы спасли еще одного человека

27 июля 2022, 19:58

Обстрел Бахмута: Из-под завалов гостиницы спасли еще одного человека

В Бахмуте из-под завалов разрушенной российскими обстрелами гостиницы удалось спасти еще одного человека. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 16:27 из-под завалов разрушенного в результате обстрела здания гостиницы, чрезвычайниками спасен мужчина», — говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 17:00 сотрудниками ГСЧС Донецкой области обнаружены и изъяты из-под завалов тела двух погибших, пострадали пять человек.

В ГСЧС отметили, что под завалами, возможно, находятся еще два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.



Утром 27 июля российские войска нанесли ракетные удары по Торецку и Авдеевке, в Бахмуте  в результате российского обстрела разрушено здание гостиницы и частично разрушена жилая пятиэтажка.

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