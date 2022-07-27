Обстрел Бахмута: Из-под завалов гостиницы спасли еще одного человека

В Бахмуте из-под завалов разрушенной российскими обстрелами гостиницы удалось спасти еще одного человека. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.



«В 16:27 из-под завалов разрушенного в результате обстрела здания гостиницы, чрезвычайниками спасен мужчина», — говорится в сообщении.



Всего по состоянию на 17:00 сотрудниками ГСЧС Донецкой области обнаружены и изъяты из-под завалов тела двух погибших, пострадали пять человек.



В ГСЧС отметили, что под завалами, возможно, находятся еще два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.





Утром 27 июля российские войска нанесли ракетные удары по Торецку и Авдеевке, в Бахмуте в результате российского обстрела разрушено здание гостиницы и частично разрушена жилая пятиэтажка.