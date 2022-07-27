Обстріл Бахмута: З-під завалів готелю врятували ще одну людину

У Бахмуті з-під завалів зруйнованого російськими обстрілами готелю вдалося врятувати ще одну людину. Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.



«О 16:27 з-під завалів зруйнованої внаслідок обстрілу будівлі готелю, надзвичайниками врятовано чоловіка», — йдеться в повідомленні.



Усього станом на 17:00 співробітниками ДСНС Донецької області виявлено та вилучено з-під завалів тіла двох загиблих, постраждали п'ятеро людей.



У ДСНС зазначили, що під завалами, можливо, перебувають ще двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.





Вранці 27 липня російські війська завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці, в Бахмуті внаслідок російського обстрілу зруйновано будівлю готелю та частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку.