Обстріл Бахмута: З-під завалів готелю врятували ще одну людину

27 липня 2022, 19:58

Обстріл Бахмута: З-під завалів готелю врятували ще одну людину

У Бахмуті з-під завалів зруйнованого російськими обстрілами готелю вдалося врятувати ще одну людину. Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

«О 16:27 з-під завалів зруйнованої внаслідок обстрілу будівлі готелю, надзвичайниками врятовано чоловіка», — йдеться в повідомленні.

Усього станом на 17:00 співробітниками ДСНС Донецької області виявлено та вилучено з-під завалів тіла двох загиблих, постраждали п'ятеро людей.

У ДСНС зазначили, що під завалами, можливо, перебувають ще двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.



Вранці 27 липня російські війська завдали ракетних ударів по Торецьку та Авдіївці, в Бахмуті внаслідок російського обстрілу зруйновано будівлю готелю та частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку.

Читайте також:

Обстріл Бахмута: Ще двох загиблих виявлено під завалами готелю та житлового будинку

Ще за темою

Місця
Бахмут
Інше
Війна Жертви обстріли

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:34
В окупованій Горлівці пожежа на території машзаводу
18:59
Глава «ДНР» заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста
18:01
У Херсоні вибухнув автомобіль із колаборантами: двоє поранених
17:03
Міноборони Росії запустило пором з Єйська до окупованого Маріуполя
16:37
Голова угрупування «ДНР» Пушилін перебуває в Білорусі – ЗМІ
16:26
Про ступінь пошкоджень Антонівського мосту після обстрілу розповіли у Херсонській ОВА
16:23
Якщо «ДНР» зносить будинок чи зламує квартиру: Як протидіяти та знизити ризики
15:10
В окупованому Маріуполі продовжує зростати рівень смертності — Андрющенко
14:35
«ДНР»: У Донецьку через обстріли загинули двоє чоловіків
13:16
Окупанти заявили, що залізничний міст під Херсоном також пошкоджено
13:09
Окупанти Маріуполя розпочали фільтрацію людей віком від 70 років — міськрада
11:38
Третього попередження може не бути — в ОП ще раз закликали окупантів залишити Херсон
10:14
«ДНР» повідомила про поранення трьох людей
09:45
В окупованому Криму запропонували військам РФ захопити Одесу та ще три великі міста
09:16
У «ДНР» вирішили, як відкриватимуть приміщення за відсутності господарів
Всі новини
22:47
Зеленський: Окупанти не матимуть жодних логістичних можливостей на нашій землі
21:52
На Харківщині з травня деокуповано 23 населені пункти — ОВА
21:34
В окупованій Горлівці пожежа на території машзаводу
20:57
Колаборантів у Херсоні підірвали партизани. У розвідці розповіли подробиці
19:58
Обстріл Бахмута: З-під завалів готелю врятували ще одну людину
19:34
ЗСУ відбили штурми окупантів у напрямку Соледара та Семигір'я — зведення
18:59
Глава «ДНР» заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста
18:39
СБУ розкрила ще п'ятьох колаборантів, які перейшли на бік росіян
18:01
У Херсоні вибухнув автомобіль із колаборантами: двоє поранених
17:59
Впало понад 400 снарядів: Голова ВЦА Авдіївки про ситуацію в місті
17:33
Енергетики повернули світло понад 9 тисячам сімей на Донеччині
17:20
У Росії українця засудили на п'ять років, звинувативши у повідомленні про мінування у Криму
17:03
Міноборони Росії запустило пором з Єйська до окупованого Маріуполя
16:58
Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць
16:37
Голова угрупування «ДНР» Пушилін перебуває в Білорусі – ЗМІ
Всі новини
ВІДЕО
В Авдіївці потужні вибухи, місто в диму
27 липня, 15:24
Пожежа на нафтобазі у Донецьку. «ЛНР» оголосила про захоплення Вуглегірської ТЕС. Головне за день ►
26 липня, 23:45
Лікарі з Сєвєродонецька виїхали чи загинули. Де та як лікуються люди ►
26 липня, 15:59

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти