На Харьковщине с мая деоккупировано 23 населенных пункта — ОВА

С мая украинские военные освободили от оккупантов 23 населенных пункта в Харьковской области. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии «Интерфакс-Украина».



Он опроверг утверждение, что российским оккупационным войскам легко удалось захватить 30% территории области.



«Утверждение о том, что враг "легко захватил" 30% территории Харьковской области, по меньшей мере, некорректно, а по большому счету неправильно. Чтобы зайти, например, в Изюм, российским оккупантам пришлось больше месяца вести очень тяжелые бои и понести очень большие потери в живой силе и технике», — сказал Синегубов.



Он отметил, что за это время оккупанты нанесли по Изюму 476 ракетных ударов, это больше, чем по любому городу в Украине, включая Мариуполь.



Синегубов заверил, что с тех пор как украинские защитники оттеснили врага от окраин Харькова и вышли на севере области вплотную к госгранице, оккупанты не захватили ни одного метра, и процесс деоккупации региона продолжается.



«С мая освободили 23 населенных пункта. На большинстве участков фронта в Харьковской области ВСУ заставили врага сконцентрироваться на обороне, а не захвате новых территорий. Пока боевые действия продолжаются, наши защитники имеют определенные успехи. Не всю информацию можно обнародовать сразу», — сказал Синегубов.



«Впрочем, давать оценки действиям военных на отдельных театрах боевых действий, которым является, в том числе и Харьковщина, в отрыве от стратегических задач, и когда боевые действия еще продолжаются, рано и вредно. Сейчас могу только утверждать, что наши военные совместно с политическим руководством на всех уровнях и при поддержке украинского общества делают все возможное, а зачастую даже невозможное для защиты нашего государства и победы над врагом. И мы эту победу обязательно одержим», — подчеркнул глава ОВА.