На Харківщині з травня деокуповано 23 населені пункти — ОВА

З травня українські військові звільнили від окупантів 23 населені пункти в Харківській області. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов у коментарі «Інтерфакс-Україна».



Він спростував твердження, що російським окупаційним військам легко вдалось захопити 30% території області.



«Твердження про те, що ворог "легко захопив" 30% території Харківської області щонайменше некоректно, а за великим рахунком неправильно. Щоб зайти, наприклад, до Ізюму, російським окупантам довелося більше місяця вести дуже важкі бої і зазнати дуже великих втрат у живій силі та техніці», — сказав Синегубов.



Він зазначив, що за цей час окупанти завдали по Ізюму 476 ракетних ударів, це більше, ніж у будь-якому місті в Україні, включаючи Маріуполь.



Синегубов запевнив, що відколи українські захисники відтіснили ворога від околиць Харкова і вийшли на півночі області впритул до держкордону, окупанти не захопили жодного метра, і процес деокупації регіону триває.



«З травня звільнили 23 населені пункти. На більшості ділянок фронту на Харківщині ЗСУ змусили ворога сконцентруватися на обороні, а не захопленні нових територій. Поки бойові дії продовжуються, наші захисники мають певні успіхи. Не всю інформацію можна оприлюднити одразу», — сказав Синегубов.



«Втім, давати оцінки діям військових на окремих театрах бойових дій, яким є, у тому числі й Харківщина, у відриві від стратегічних завдань, і коли бойові дії ще продовжуються, рано та шкідливо. Зараз можу лише стверджувати, що наші військові спільно з політичним керівництвом на всіх рівнях та за підтримки українського суспільства роблять усе можливе, а найчастіше навіть неможливе для захисту нашої держави та перемоги над ворогом. І ми цю перемогу обов'язково здобудемо», — наголосив глава ОВА.

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