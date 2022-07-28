В Черниговской области рассказали о ситуации на границе с РФ

Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на границе Черниговской области. Однако жителям не нужно пренебрегать запретом на посещение лесов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.



«Сегодня мы все проснулись очень рано, и это пробуждение было очень тревожным, слышались взрывы, "прилеты". Более десяти "прилетов" по территории Черниговской области… Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — сообщил он.



Чаус отметил, что от людей поступает много вопросов по ситуации на границе.



«В частности, интересует, не началась ли вторая фаза наземной операции врагов. По состоянию на 07:12 на границе ситуация контролируемая. У нас есть обстрелы пограничья. Они такие же, как были последние несколько месяцев. ГПСУ контролирует ситуацию на государственной границе», — подчеркнул глава области.



Также он обратился к жителям Черниговщины по поводу запрета посещения лесов — с просьбой не пренебрегать запретом.



«Особенно это касается северных наших громад… Это очень важно, ведь есть риск для жизни и здоровья. Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает во второй раз идти к нам. Поэтому, пожалуйста, не посещайте леса», — призвал Чаус.

Сегодня утром российские войска нанесли ракетные удары по Черниговской области с территории Беларуси.



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