У Чернігівській області розповіли про ситуацію на кордоні з РФ

Державна прикордонна служба України контролює ситуацію на кордоні на Чернігівщині. Проте мешканцям не потрібно нехтувати забороною на відвідування лісів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.



«Сьогодні ми всі прокинулися дуже рано, і це пробудження було дуже тривожним, чулися вибухи, "прильоти". Понад десять "прильотів" по території Чернігівської області… Інформація про жертви та руйнування уточнюється», — повідомив він.



Чаус зазначив, що від людей надходить багато питань щодо ситуації на кордоні.



«Зокрема цікавить, чи не почалася друга фаза наземної операції ворогів. Станом на 07:12 на кордоні ситуація контрольована. Ми маємо обстріли прикордоння. Вони такі самі, як були останні кілька місяців. ДПСУ контролює ситуацію на державному кордоні», - наголосив очільник області.



Також він звернувся до мешканців Чернігівщини щодо заборони відвідування лісів — з проханням не нехтувати забороною.



«Особливо це стосується північних наших громад… Це дуже важливо, адже є ризик для життя та здоров'я. Ми теж готуємося зустрічати ворога, якщо він надумає вдруге йти до нас. Тому, будь ласка, не відвідуйте ліси», — закликав Чаус.

Сьогодні вранці російські війська завдали ракетних ударів по Чернігівській області з території Білорусі.



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