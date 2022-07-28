Нанесены ракетные удары по Черниговской области

Российские войска нанесли ракетные удары по Черниговской области с территории Беларуси.
Об этом сообщает оперативное командование «Север».
Там отметили, что с 5:20 до 6:30 из белорусских источников поступала информация о запуске более 20 ракет с территории Беларуси.
Известно о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив.
Также отмечается, что работала система противовоздушной обороны.
Информация о жертвах пока не поступала.
Сегодняя ранее войска РФ нанесли ракетные удары по Киевской области.