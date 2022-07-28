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ВСУ отбили атаки войск РФ в районе Белогоровки и Верхнекаменского на Луганщине — Гайдай

28 июля 2022, 09:39

ВСУ отбили атаки войск РФ в районе Белогоровки и Верхнекаменского на Луганщине — Гайдай

ВСУ отбили две атаки российской армии на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским в Луганской области, в целом отражены шесть из семи штурмов оккупантов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. 

Он отметил, что оккупанты всё чаще отправляют в атаку на регион штурмовые группы и применяет авиацию.

За прошедшие сутки, по словам Гайдая, российские войска нанесли не менее четырех ударов с воздуха по территории Луганской области, достигли целей две ракеты оккупантов. Четыре раза область была обстреляна из минометов, задействовала армия РФ в том числе и танки. 

«Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте», - заявил глава Луганской ОВА.

Также Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке оккупанты собрали детей на 1 школу из 20, хотя и объявили о запуске 4. Он также отметил, что до войны все двадцать северодонецких школ были заполнены детьми, а в некоторых учебных заведениях не хватало мест. 

К тому же в Луганской ОВА сообщили, что в Севередонецке по-прежнему отсутствуют вода, газ и свет.

Ранее в мэрии Харькова сообщили, что российская армия ночью 28 июля нанесла два ракетных удара по городу.

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